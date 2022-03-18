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Posted 18 марта 2022, 12:01

Published 18 марта 2022, 12:01

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске активизировались торговцы наклеек и маек со знаком Z

18 марта 2022, 12:01
Мнения новосибирцев по поводу подобного бизнеса разделились.

В Новосибирске появились активисты, торгующие из автомобилей атрибутикой со знаком Z. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во Вконтакте.

«На Северо-Чемском жилмассиве появились мамкины бизнесмены», - пишет автор поста.

Сибиряки рассказали, что торговцы предлагают к покупке майки, наклейки и брелоки с буквой Z. Этот знак стал символом поддержки российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

В комментариях к посту люди разделились на два лагеря. Кто-то осудил подобный бизнес, другие же поддержали:

«Пусть покупают клеят, и майки втридорога скупают».

«Смекнули, на чем можно навариться в данный момент»

«Главное не на диване!»

«Мамкины дома сидят и мамку доят, эти пацаны подрабатывают и главное не отравой банчат».

Напомним, ранее мэр Новосибирска опроверг использование денег из бюджета города на наклейки Z для общественного транспорта.

#Общество
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