383 новосибирца заболели COVID-19 и 11 пациентов скончались за сутки

На 19 марта 2022 года в Новосибирской области зарегистрировано 383 новых случаев COVID-19, в том числе среди 194 детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего в регионе коронавирусную инфекцию подтверждали у 247 767 жителей, включая 35 904 детей. Из них скончались 5 241 человек.
За минувшие сутки коронавирус унёс жизни 11 пациентов. Среди них мужчины в возрасте: 63 года, 70 лет, 75 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 66 лет, 73 года, 81 год, 83 года, 94 года, 94 года.
Медики выписали по случаю полного выздоровления 226 397 пациентов. За сутки с контроля сняли 344 человека.
На сегодняшний день в ковидариях находятся 1 489 пациентов, в том числе 44 ребёнка. В реанимации 187 человек, из них на ИВЛ – 21 сибиряк.