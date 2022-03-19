atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

383 новосибирца заболели COVID-19 и 11 пациентов скончались за сутки

19 марта 10:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области умерли три мужчины и восемь женщин с коронавирусной инфекцией.

На 19 марта 2022 года в Новосибирской области зарегистрировано 383 новых случаев COVID-19, в том числе среди 194 детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в регионе коронавирусную инфекцию подтверждали у 247 767 жителей, включая 35 904 детей. Из них скончались 5 241 человек.

За минувшие сутки коронавирус унёс жизни 11 пациентов. Среди них мужчины в возрасте: 63 года, 70 лет, 75 лет и женщины в возрасте 61 год, 66 лет, 66 лет, 73 года, 81 год, 83 года, 94 года, 94 года.

Медики выписали по случаю полного выздоровления 226 397 пациентов. За сутки с контроля сняли 344 человека.

На сегодняшний день в ковидариях находятся 1 489 пациентов, в том числе 44 ребёнка. В реанимации 187 человек, из них на ИВЛ – 21 сибиряк.

Материалы по теме
От коронавируса в Новосибирске скончались 16 пенсионеровОт коронавируса в Новосибирске скончалась 100-летняя женщинаСмертность от коронавируса в Новосибирской области выросла в два раза в январе
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32