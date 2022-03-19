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KFC заменит турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken в Новосибирске

19 марта 08:38
Фото: pixabay.com
В Россию, включая Новосибирск, может прийти турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken на смену KFC из-за санкций.

В Новосибирске планируют открыть турецкие рестораны фастфуда Chitir Chicken, которые заменят KFC. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова.

Владельцы торговых центров в мегаполисах страны готовы разместить у себя турецкую сеть ресторанов быстрого питания. Филиалы компании Chitir Chicken уже работают в 17 странах мира.

Отмечается, что сеть фастфуда планирует зайти на рынок Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Речь пока идёт о 10 заведениях в России.

Данное сотрудничество уже обсуждают руководители ТЦ и Минпромторг. В перспективе турецкая компания будет претендовать на гранты и льготы при открытии сети.

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