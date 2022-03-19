В Новосибирске планируют открыть турецкие рестораны фастфуда Chitir Chicken, которые заменят KFC. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова.
Владельцы торговых центров в мегаполисах страны готовы разместить у себя турецкую сеть ресторанов быстрого питания. Филиалы компании Chitir Chicken уже работают в 17 странах мира.
Отмечается, что сеть фастфуда планирует зайти на рынок Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Речь пока идёт о 10 заведениях в России.
Данное сотрудничество уже обсуждают руководители ТЦ и Минпромторг. В перспективе турецкая компания будет претендовать на гранты и льготы при открытии сети.
Напомним, в начале марта о закрытии собственных ресторанов в Новосибирске заявил известный бренд фастфуда «Макдональдс».