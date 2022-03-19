Напомним, ранее Atas.info сообщал о том, что в Новосибирске в 1,5 раза подорожали женские прокладки. Зарубежные производители подняли цены на средства гигиены на фоне последних событий в мире. Также стало известно, насколько выросли цены в регионе за 10 лет.