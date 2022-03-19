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Магазин «Азбука Вкуса» отменит наценку цен на продукты в Новосибирске

19 марта 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Торговая сеть, которая работает и в Новосибирске, присоединилась к инициативе ограничения наценок на социально значимые товары.

Российская сеть магазинов «Азбука Вкуса», работающая в Новосибирске, не планирует завышать цены на продукты питания. Об этом сообщает УФАС.

По данным руководителя ведомства Екатерины Соловьёвой, к инициативе ограничения наценок присоединились «Авоська», «Азбука Вкуса», «Мираторг», «Мясновъ» и другие. Повышение цен не ожидается на овощи, фрукты, мясо, хлеб, молоко, яйца, а также средства личной гигиены.

Напомним, ранее Atas.info сообщал о том, что в Новосибирске в 1,5 раза подорожали женские прокладки. Зарубежные производители подняли цены на средства гигиены на фоне последних событий в мире. Также стало известно, насколько выросли цены в регионе за 10 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов проконтролировать ситуацию на внутреннем рынке. Отследить повышение цен на социально значимые товары и медикаменты.

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