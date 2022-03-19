По данным синоптиков «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на 21 марта в городе и отдельных районах региона похолодает до -20 градусов. Однако днём воздух прогреется до -1…-6 по Цельсию. При этом ожидаются сильные метели с порывами до 17 м/с и мокрым снегом.