Для безработных родителей предусмотрены одинаковые условия на получения выплат как на детей категорий от 3 до 7 лет, так и в возрасте от 8 до 16 лет. Существует расчётный период – 12 месяцев без работы до подачи заявления. То есть, если один член семьи не имел официального заработка за этот период – в пособии будет отказано. В другом случае, например с доказательством уважительной причины, – одобрено.