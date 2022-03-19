Выплаты на детей в России, включая Новосибирскую область, получают в основном семьи с низким доходом. По новым правилам на пособие могут рассчитывать так же родители с нулевым доходом.
С 1 апреля стартует приём заявлений на выплату детям от 8 до 16 лет. По старым правилам претенденты (родители) должны быть трудоустроены. Однако с недавнего времени они могут использовать пособия, как единственный источник доходов.
Об этом на днях говорила начальник управления организации соцвыплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева на пресс-конференции ТАСС. Также специалист отметила, что подать заявление на детские выплаты могут семьи, у которых в собственности от двух автомобилей и недвижимости. В регионе таких около 60 тысяч.
Известно, что после получения заявки специалисты собирают сведения обо всех доходах и имуществе семьи. В некоторых случаях безработные родители имеют право на получения денег на детей. Большие шансы у тех, кто остался без работы по уважительной причине.
Условия получения ежемесячных выплат на детей для нетрудоустроенных родителей
Для безработных родителей предусмотрены одинаковые условия на получения выплат как на детей категорий от 3 до 7 лет, так и в возрасте от 8 до 16 лет. Существует расчётный период – 12 месяцев без работы до подачи заявления. То есть, если один член семьи не имел официального заработка за этот период – в пособии будет отказано. В другом случае, например с доказательством уважительной причины, – одобрено.
Пособия одобрят если безработный:
Новые размеры пособий на детей от 3 до 7 лет
В 2022 году в России повысили размер выплат на детей от 3 до 7 лет. В связи с этим, на меры поддержки в наш регион направили около 20 миллиардов рублей.
Стартовой суммой выплаты является 50 % от величины прожиточного минимума (ВПМ). В Новосибирской области это 12 775 рублей.
Если общий доход семьи не достигает размера прожиточного минимума, начисляют 75 % от его величины - составляет 9 928 рублей. Если этого не достаточно для благосостояния семьи, начисляется все 100% - 12 238 рублей.
Отметим, в 2022 году при рождении первого ребёнка родители получают 6000 рублей, на второго – 12 000, а на третьего и последующих 18 000 рублей. Тратить семейный капитал теперь позволено на покупку автомобиля, обучение, пенсионный фонд матери и оздоровление ребёнка.
В текущем году из-за нововведений ожидается увеличение количества претендентов на получение детских пособий. По данным министерства социального развития Новосибирской области - их число увеличится до 20 %.