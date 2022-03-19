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Жителей СНТ в Новосибирске терроризируют закладчики на Mercedes

19 марта 10:08
Фото: АСТ-54
Неизвестные в поисках закладок с наркотиками курсируют по новосибирским СНТ на тонированных Mercedes без госномеров.

В Новосибирске жители СНТ пожаловались на неизвестных людей, которые ищут закладки в сугробах на глазах у детей. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

«Закладчики и наркоманы терроризируют наше СНТ. Приезжают на автомобилях, приходят пешком. Изрыты сугробы. А здесь проживает много семей с детьми», - рассказала одна из местных жительниц садоводческого товарищества.

Со слов женщины, на поиски часто приезжает пара на чёрном тонированном автомобиле «Мерседес» без номеров. При этом молодые люди не скрываю, что ищут наркотики. Они ломают шлагбаум, чтобы проникнуть на территорию СНТ, и роются в сугробах.

«Летом обращались в полицию - результат нулевой. Не знаем, что делать в этой ситуации», - заключила сибирячка.

В комментариях к этому посту добавилось ещё несколько подобных историй. Одна девушка рассказала, что в другом СНТ так же идёт борьба с закладчиками. Из-за них люди опасаются гулять с детьми по вечерам.

«Сосед жил, гонял их прям жёстко, боялись, не ходили.. Сейчас не живёт и снова, и пешком, и на машинах, порой страшно выйти из дома», - пишет сибирячка.

Пользователи Сети предложили жителям СНТ продолжить обращаться в полицию. Также высказались, что все машины без государственных номеров в городе правоохранителям нужно досматривать на предмет запрещённых веществ и оружия.

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#Новости#Происшествия
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