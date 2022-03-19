Жителей СНТ в Новосибирске терроризируют закладчики на Mercedes

Со слов женщины, на поиски часто приезжает пара на чёрном тонированном автомобиле «Мерседес» без номеров. При этом молодые люди не скрываю, что ищут наркотики. Они ломают шлагбаум, чтобы проникнуть на территорию СНТ, и роются в сугробах.