По словам Маргариты, раньше она работала курьером вместе со своим молодым человеком. После парень поступил в НГУ на бюджет и о работе на время забыл. Сейчас девушка одна платит за квартиру в Академгородке, при этом помогает любимому. Маргарита отмечает, что не видит в этом никакой проблемы. Она считает, что важно поддерживать друг друга во всем и давать возможность заниматься тем, чем хочется каждому.