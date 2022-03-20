Карта боевых действий на Украине сегодня 21 марта 2022 и сводка Минобороны РФ – в актуальном материале Atas.info.
В результате нового брифинга министерства обороны стало известно, что подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку КАШЛАГАЧ, прорвали оборону батальона «Айдар», продвинувшись на 5 километров. Они вышли на рубеж ШАХТЕРСКОЕ-НОВОУКРАИНКА.
Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.
Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города ЛИСИЧАНСК и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города РУБЕЖНОЕ.
Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ. Полностью взят под контроль населенный пункт ТАРАМЧУК. Также идет преследование отступающего противника.
За последний день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Из них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города БОГОДУХОВ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.
Беспилотным летательным аппаратом «Форпост-РУ» уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта ВЫПОЛЗОВ, 60 км севернее КИЕВА. Помимо этого, российскими средствами ПВО сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе МАЛОВОРОНЦОВКИ.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.