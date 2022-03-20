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Расписание 4-х электричек поменялось с 19 марта в Новосибирской области

20 марта 03:18
Фото: pixabay.com
Изменена корректировка во времени следования от 3 до 16 минут.

С 19 марта в Новосибирской области поменялось расписание сразу четырех электричек. Такое объявление разместили на сайте пригородного экспресса.

Изменения в графике связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях. Плановый осмотр ж/д начался 19 марта 2022 года. Завершить работы планируют до 7 апреля этого же года. На это время пригородные поезда будут курсировать по новому расписанию.

Так, изменен маршрут электропоездов:

  • Новосибирск – Болотная,
  • Чулымская – Новосибирск,
  • Коченево – Новосибирск,
  • Татарская – Барабинск.

Корректировка во времени следования составляет от 3 до 16 минут. Всех пассажиров просят быть внимательнее и учитывать данные изменения.

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#Новости#Транспорт
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