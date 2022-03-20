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Цены на шаурму взлетели в Новосибирске

20 марта 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
О подорожании любимого фастфуда сообщают новосибирцы. Во многих точках общепита цена выросла на 20 рублей.

Рост цен необходим, чтобы обеспечить дальнейшую работу заведений, сообщает Om1.ru. Повышение цены связано в основном с повышением цены на продукты. Так цена на шаурму в некоторых заведениях со 120 рублей увеличилась до 140.

В заведении на Красном проспекте рассказали КП-Новосибирск, что мера вынужденная: поставщики ежедневно повышают цены на сырье, поэтому и изготовители шаурмы не смогли удержать цену на прежнем уровне.

Шаурма - любимая еда студентов и офисных работников. Раньше сотрудники офисов в Новосибирске столкнулись с повышением цены на кофе в "Ярче". Его они предпочитали всем другим напиткам.

#Новости#Экономика
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