Женские прокладки и тампоны исчезли из многих новосибирских магазинов

В Новосибирске женщины заявили о том, что с прилавков исчезли прокладки и тампоны. Как пишет «МК в Новосибирске», нехватку предметов личной гигиены заметили в Калининском районе.
В магазине «Ашан» девушки раскупили гигиенические принадлежности. На полках остались товары в одном экземпляре.
«Да, черт с ней, с гречкой. А что творится со средствами женской гигиены? Как теперь быть в эти самые дни?» - написала возмущенная женщина.
Помимо гипермаркетов, прокладки исчезли и из супермаркетов типа «Мария-Ра» и «Пятерочка». Стоит отметить, что речь идет о более дешевых фирмах тампонов и прокладок. Более дорогие (ценовая категория от 300 рублей) остаются в наличии.
Напомним, ранее Atas.info писал, что в Новосибирске фиксируется резкое подорожание на гигиенические принадлежности для женщин, а именно тампоны и прокладки. Женские прокладки подорожали в 1,5 раза. Несколько брендов резко подняли свои цены. Однако речь идет о зарубежных марках. Многие девушки забывают, что в России существуют и отечественные предметы первой необходимости. Российские производители выпускают прокладки под марками – Я Самая; Натали; Vikola; Милана; Ola!; LilaCup; Elfarma.