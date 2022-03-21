4 способа поймать дзен за рулем

Мало кто знает, но ездить на полупустом баке до загоревшейся лампочки — не самое верное решение. К примеру, при езде «на парах» насос может хватать воздух. Также в пустом баке при значительном перепаде ночных и дневных температур — что бывает весной или осенью, — из атмосферного воздуха может образовываться естественный конденсат. Капли влаги падают на дно и вместе с отложениями и осадком могут попадать в топливную систему, если бензина или дизеля почти не осталось. Все это может вывести авто из строя. Ремонт влетит в копеечку, а покупка новой машины — и вовсе удовольствие недешевое.