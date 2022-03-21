atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 500 тонн сахара завезут в Новосибирскую область после 27 марта

21 марта 04:55
Фото: Атас.инфо
Многие торговые магазины ограничили продажу продуктов в одни руки.

Более 500 тонн сахара завезут в Новосибирскую область после 27 марта. Об этом заявил глава министерства промышленности по региону Андрей Гончаров на оперативном совещании. Так, регион получит более 500 тон сахара уже на следующей неделе.

"Более 500 тонн сахара поступят в региона уже на следующей неделе", — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Отметим, что сахар стал пользоваться ажиотажным спросом. Новосибирцы скупают продукт, опасаясь его дефицита или повышения цены. Из-за большого спроса, многие известные торговые сети ограничили продажу товаров в одни руки.

На фоне спроса в Новосибирске были замечены сахарные спекулянты. Они продают сахар по заоблачной цене в своих машинах. Однако минпромторг опровергает дефицит продуктов. По словам ведомства, сейчас регион полностью обеспечен необходимым запасом продуктов, в том числе сахаром и крупами.

Материалы по теме
Запасов сахара и консервов в Новосибирске хватит только на 24 дняНовый фейк: сахаром по 699 рублей пугают новосибирцевАвтомобили с продажей сахара на капоте появились в Новосибирской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32