Более 500 тонн сахара завезут в Новосибирскую область после 27 марта

На фоне спроса в Новосибирске были замечены сахарные спекулянты. Они продают сахар по заоблачной цене в своих машинах. Однако минпромторг опровергает дефицит продуктов. По словам ведомства, сейчас регион полностью обеспечен необходимым запасом продуктов, в том числе сахаром и крупами.