Более 500 тонн сахара завезут в Новосибирскую область после 27 марта. Об этом заявил глава министерства промышленности по региону Андрей Гончаров на оперативном совещании. Так, регион получит более 500 тон сахара уже на следующей неделе.
"Более 500 тонн сахара поступят в региона уже на следующей неделе", — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.
Отметим, что сахар стал пользоваться ажиотажным спросом. Новосибирцы скупают продукт, опасаясь его дефицита или повышения цены. Из-за большого спроса, многие известные торговые сети ограничили продажу товаров в одни руки.
На фоне спроса в Новосибирске были замечены сахарные спекулянты. Они продают сахар по заоблачной цене в своих машинах. Однако минпромторг опровергает дефицит продуктов. По словам ведомства, сейчас регион полностью обеспечен необходимым запасом продуктов, в том числе сахаром и крупами.