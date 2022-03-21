Число заболевших ОРВИ резко выросло в Новосибирской области

«Коронавирусная инфекция идет снижение заболеваемости, но темпы снижения у нас замедлились. Если 10 неделя по сравнению с 9 было более 8 тысяч случаев за неделю, то 11 неделя у нас снижение идет на 5 тысяч. Вызывает определенную тревогу снижение темпов прироста», — отметил Александр Щербатов.