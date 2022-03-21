Хромой мужчина вышел в магазин за сигаретами и пропал в Новосибирской области

Мужчина ушел из дома 19 марта в селе Верх-Тулинском. По словам родственников Максима Владимирова, он вышел в магазин за сигаретами. После этого его больше никто не видел. Сибиряк нуждается в приеме необходимых лекарств. Он хромает на правую ногу.