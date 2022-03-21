atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хромой мужчина вышел в магазин за сигаретами и пропал в Новосибирской области

21 марта 04:07
Фото: «ЛизаАлерт»
Сибиряк нуждается в приеме необходимых лекарств.

В Новосибирской области пропал 36-летний Максим Владимиров. Об этом сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина ушел из дома 19 марта в селе Верх-Тулинском. По словам родственников Максима Владимирова, он вышел в магазин за сигаретами. После этого его больше никто не видел. Сибиряк нуждается в приеме необходимых лекарств. Он хромает на правую ногу.

Его рост составляет 180 сантиметров. Мужчина имеет плотное телосложение, волосы русого оттенка и серые глаза. В момент пропажи Максим Владимиров был одет в куртку коричневого цвета, синие штаны, темно-серые дутыши и камуфляжную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно).

Материалы по теме
В Новосибирске завершили поиски пропавшей 12-летней девочкиМедсестра новосибирской частной клиники без вести пропала в ТомскеПрепараты для щитовидной железы пропали из аптек Новосибирска
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32