МЧС ошибочно прислало новосибирцам СМС о сильном ветре в Новороссийске

По словам жителей Новосибирска, им пришло сообщение от МЧС о сильном ветре в Новороссийске. Оповещение они получили в час ночи. Там говорилось, что с 20 по 23 марта в Новороссийске ожидаются сильные порывы ветра до 28-33 метров в секунду.