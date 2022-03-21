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МЧС ошибочно прислало новосибирцам СМС о сильном ветре в Новороссийске

21 марта 01:50
Фото: pixabay.com
По словам читателей, они восприняли сообщение как шутку.

МЧС ошибочно прислало новосибирцам СМС о ветре в Новороссийске. Об этом сообщили читатели в редакцию Atas.info.

По словам жителей Новосибирска, им пришло сообщение от МЧС о сильном ветре в Новороссийске. Оповещение они получили в час ночи. Там говорилось, что с 20 по 23 марта в Новороссийске ожидаются сильные порывы ветра до 28-33 метров в секунду.

Однако сообщение пришло ошибочно в Новосибирск. Многие восприняли это как шутку. Так, по данным «Яндекс.Погоды» 21 марта в регионе ветер ожидается в пределах 8-12 метров в секунду.

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#Новости#Экология
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