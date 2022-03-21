По данным Минтруда в России с 1 апреля проиндексируют пенсии на 8,6% - в среднем они вырастут до 19 тысяч рублей. На эти цели государство выделило 33,7 млрд рублей. Кроме того, в 2022 году семьи получат увеличенные выплаты на детей от 3 до 8 лет, включая новосибирские.