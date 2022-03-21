Новосибирцы начали массово избавляться от элитной недвижимости

Инвесторы, которые купили сразу несколько квартир по низкой цене, сейчас уже получили свою прибыль. Они понимают, что если недвижимость не продать сейчас, то потом это будет сделать сложнее. Инвесторы потеряют свою прибыль и в итоге продадут жилье по тем ценам, по которым покупали эти квартиры два года назад.