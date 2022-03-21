Турниры по фигурному катанию проведут в новом ЛДС в Новосибирске

Так, Федерация хоккея России хочет провести крупный турнир по хоккею в новом ЛДС. Сейчас новосибирские власти ведут переговоры о проведении общенациональных соревнований с всероссийской федерацией волейбола. По информации властей, в них могут принимать участие и зарубежные команды.