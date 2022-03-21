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В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию

21 марта 10:59
Фото: Екатерина Чаплинская / Медиахолдинг1Mi
Документ об отмене обязательной вакцинации для новосибирцев опубликовал Роспотребнадзор ещё 18 марта 2022 года.

Новосибирский Роспотребнадзор заявил об отмене обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санврач региона Александр Щербатов.

Документ опубликован на сайте областного Роспотребнадзора. Датируется 18 марта 2022 годом и с этого числа вступил в силу, пишет НГС.

Ещё осенью прошлого года власти Новосибирской области обязали вакцинироваться против COVID-19 работников социальной сферы: педагогов, продавцов, водителей общественного транспорта, курьеров. Также поставить прививку рекомендовали пожилым людям и тем, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний.

Напомним, в понедельник, 21 марта 2022 года, глава Новосибирской области перевёл обязательный масочный режим в рекомендательный.

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