В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию

Ещё осенью прошлого года власти Новосибирской области обязали вакцинироваться против COVID-19 работников социальной сферы: педагогов, продавцов, водителей общественного транспорта, курьеров. Также поставить прививку рекомендовали пожилым людям и тем, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний.