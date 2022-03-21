Весенние каникулы в школах Новосибирской области начались с 21 марта

Школьники из Новосибирской области вышли на каникулы. Весенние выходные начались 21 марта. Они продлятся ровно одну неделю, то есть 7 дней.
Стоит отметить, что учебные заведения сами вправе выбирать дату начала каникул. Поэтому в некоторых школах ученики ушли на отдых еще 18 марта.
Те, кто ушел на каникулы с 21 марта, должны выйти на учебу уже 28 марта. Ученики, которые обучаются по триместровой системе, пойдут на отдых с 9 апреля, а вернутся уже 17 апреля. Летние каникулы в Новосибирской области начнутся с 1 июня 2022 года по 31 августа.