atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти закупят 17 трамвайный остановок для Новосибирска на 3 млн рублей

21 марта 01:39
Фото: сайт госзакупок
Итоги аукциона подведут в конце текущего месяца.

Для Новосибирска закупят остановки на 3 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте государственных закупок.

17 новых павильонов закупит муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения». Конкурс уже объявлен.

Одна металлическая конструкция оценивается в 191 тысячу рублей. Все остановки обойдутся властям в более 3-х миллионов рублей.

Заявку на конкурс можно подать до 28 марта. В этот же день состоится аукцион. Итоги подведут к концу месяца.

Монтаж остановок необходимо сделать до первого дня лета. По требованиям заказчика, каждая новая остановка должна быть оборудована скамейкой, урной и соответствующими знаками.

Материалы по теме
В центре Новосибирска рабочие кидали снег с крыши и поломали остановкуНа остановке в Новосибирске умер пожилой мужчинаТроллейбус и маршрутка столкнулись на остановке в Новосибирске
#Новости#Город
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32