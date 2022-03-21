ДТП с участием ребёнка произошло около 15:05 часов на улице Танкистов в Ленинском районе города. Водитель за рулём ВАЗ-2114 ехал со стороны улицы Связистов до Бийской, а пути у дома Танкистов, 21 сбил мальчика 2012 года рождения.