Загородный отель «Былина» в Новосибирской области сменил свое название спустя 20 лет

Загородный отель «Былина» в Новосибирской области сменил свое название. Такая информация появилась в Телеграм-канале Сугроб.Инфо.
Парк-отель располагается в поселке Новый на берегу Обского залива. Недавно собственником отеля стал банкир Игорь Ким. Теперь новый директор меняет учреждение в лучшую сторону.
Сейчас на территории отеля появились новые дома-сферы и спа-комплекс. Новое название отеля – «Хвоя». Долгие годы он именовался как «Былина». Теперь название объекта, под которым он работал более 20 лет, окончательно уходит в прошлое.