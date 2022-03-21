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Загородный отель «Былина» в Новосибирской области сменил свое название спустя 20 лет

21 марта 05:51
Фото: Сугроб.инфо
Новое название отеля – «Хвоя».

Загородный отель «Былина» в Новосибирской области сменил свое название. Такая информация появилась в Телеграм-канале Сугроб.Инфо.

Парк-отель располагается в поселке Новый на берегу Обского залива. Недавно собственником отеля стал банкир Игорь Ким. Теперь новый директор меняет учреждение в лучшую сторону.

Сейчас на территории отеля появились новые дома-сферы и спа-комплекс. Новое название отеля – «Хвоя». Долгие годы он именовался как «Былина». Теперь название объекта, под которым он работал более 20 лет, окончательно уходит в прошлое.

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#Новости#Бизнес
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