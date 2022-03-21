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Заключенный из Новосибирска получил 14 смартфонов в посылке с едой

21 марта 11:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Обывателя колонии в Новосибирске отправили на 15 суток в изолятор за посылку с сюрпризами.

В Новосибирске мужчина пытался передать заключённому в ИК-14 другу телефоны в посылке с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по региону.

Подозрительную «передачку» обнаружили сотрудники безопасности колонии. Они проверили пакет с едой, и нашли спрятанные запрещённые предметы.

Оказалось, что в посылке для друга новосибирец спрятал 14 телефонов, 12 наушников, 5 USB-кабелей и 2 переходника для гарнитур.

«Найденное изъяли. Нарушителя порядка отправили в изолятор на 15 суток», - уточнили в ведомстве.

Не ушёл от ответственности так же сибиряк, который пытался передать запрещёнку. Против него составили протокол об административном правонарушении.

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