Жители Новосибирска нашли альтернативу магазинам Zara и Bershka

«На мне закрытие каких-то дорогих магазинов никак не отразилось. Я туда и не заходила никогда. Любимые магазины Reserved, Cropp продолжают работать и отлично. Думаю, с моим мнением солидарны многие. Жаль лишь тех людей, кто всегда гонится за брендами…», - отметила в беседе с Atas.info Татьяна.