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17 многоквартирных домов в центре Новосибирска остались без тепла

22 марта 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дефект устранят сегодня к полуночи.

В центральных домах Новосибирска 22 марта отключили отопление. Об этом проинформировали в Сибирской генерирующей компании.

Отключения отопления связано с коммунальной аварией на улице Орджоникидзе. Всего без тепла остались 17 многоквартирных домов.

«По срочной заявке ремонтируем поврежденную теплосеть диаметром 700 мм. В зону ограничения теплоснабжения попали 17 многоквартирных домов», - написали в пресс-службе СГК.

Устранить дефект специалисты планируют сегодня, до 23:00. Отметим, что по данным "Яндекс.Погоды" сегодня достаточно тепло. Температура воздуха составляет - 6 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -8. Фиксируется сильный ветер.

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