17 многоквартирных домов в центре Новосибирска остались без тепла

В центральных домах Новосибирска 22 марта отключили отопление. Об этом проинформировали в Сибирской генерирующей компании.
Отключения отопления связано с коммунальной аварией на улице Орджоникидзе. Всего без тепла остались 17 многоквартирных домов.
«По срочной заявке ремонтируем поврежденную теплосеть диаметром 700 мм. В зону ограничения теплоснабжения попали 17 многоквартирных домов», - написали в пресс-службе СГК.
Устранить дефект специалисты планируют сегодня, до 23:00. Отметим, что по данным "Яндекс.Погоды" сегодня достаточно тепло. Температура воздуха составляет - 6 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -8. Фиксируется сильный ветер.