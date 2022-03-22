Депутаты выдвинули предположение освободить бизнесменов, которые когда-то были осуждены за мошенничество и присвоение или растрате денежных средств в особо крупном размере. Также это может затронуть преступников, осужденных по статьям незаконного предпринимательства, злостное уклонение от налогов, а также злоупотребление полномочий. Стоит отметить, что от возмещения ущерба их все же не освободят. Если амнистия и будет, то точно не безусловной. Решение по каждому бизнесмену будет приниматься отдельно.