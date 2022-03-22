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Амнистию для бизнесменов готовят в России – кто выйдет на свободу в Новосибирске

22 марта 04:56
Фото: pixabay.com
В Новосибирской области могут амнистировать осужденных бизнесменов могут – рассказываем, кто может выйти на свободу.

Ранее осужденные бизнесмены могут выйти на свободу. С такой инициативой выступали депутаты Госдумы.

Речь идет о предпринимателях, которые были осуждены за экономические преступления. По словам чиновников, такая мера поможет стабилизировать экономику страны, создав при этом новые рабочие места. Помимо этого, амнистия снизит нагрузку на судебную и исполнительную системы.

Депутаты выдвинули предположение освободить бизнесменов, которые когда-то были осуждены за мошенничество и присвоение или растрате денежных средств в особо крупном размере. Также это может затронуть преступников, осужденных по статьям незаконного предпринимательства, злостное уклонение от налогов, а также злоупотребление полномочий. Стоит отметить, что от возмещения ущерба их все же не освободят. Если амнистия и будет, то точно не безусловной. Решение по каждому бизнесмену будет приниматься отдельно.

По информации НГС, некоторые эксперты уверены, что большинство предпринимателей все равно останутся в колонии. Специалисты руководствуются статьей 159 УК РФ, в которую парламентарии включили список 1, 2 и 5 части, но забыли о 4-й. Именно по последней сейчас судят большинство бизнесменов.

«В проект не попали самые распространенные «предпринимательские» статьи — мошенничество и растрата в особо крупном размере. Ранее принятые амнистии также их не учитывали. Именно потому, что политически мотивированные дела как раз по этим статьям и квалифицируются. Амнистия не сгладит перегибы и парадоксы на местах», — рассказала адвокат Ирина Гребнева.

Юрист Виталий Ветров считает, что одна из предпосылок амнистии — это недостаток ресурсов для обеспечения необходимым уже отбывающих заключение и необходимость освобождения места в колонии по другим составам преступлений.

Стоит отметить, что проект постановления об амнистии еще может существенно измениться до его рассмотрения. Исходную версию принял на изучение комитет по государственному строительству и законодательству 17 марта.

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