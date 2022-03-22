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Экономить бумагу попросили помощников депутатов в горсовете Новосибирска

22 марта 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Просьбу объяснили тем, что офисная бумага подорожала, и возникли перебои с поставками в Новосибирск.

В горсовете Новосибирска председатель Совета Дмитрий Асанцев попросил сотрудников экономить бумагу. Об этом пишет Telegram-канал Mach Siberia.

В распоряжении СМИ появился документ от 18 марта 2022 года, в котором говорится помощникам депутатов горсовета экономить бумагу. Подписан файл Дмитрием Асанцевым.

«Прошу руководствоваться данным распоряжением в своей каждодневной деятельности», - указано в документе.

Известно, что к подобным мерам экономии в учреждении прибегли из-за проблем с поставкой офисной бумаги в регион. К тому же, цена на этот товар подросла.

Напомним, ранее уже сообщалось о нехватке бумаги в офисах Новосибирска. В магазинах на неё вырос спрос так, что производителям пришлось поднять цены.

Бумагу ещё несколько дней назад продавали в городе за 430 рублей за пачку. Сейчас цена колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей за упаковку в 500 листов.

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#Новости#Экономика
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