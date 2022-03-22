В горсовете Новосибирска председатель Совета Дмитрий Асанцев попросил сотрудников экономить бумагу. Об этом пишет Telegram-канал Mach Siberia.
В распоряжении СМИ появился документ от 18 марта 2022 года, в котором говорится помощникам депутатов горсовета экономить бумагу. Подписан файл Дмитрием Асанцевым.
«Прошу руководствоваться данным распоряжением в своей каждодневной деятельности», - указано в документе.
Известно, что к подобным мерам экономии в учреждении прибегли из-за проблем с поставкой офисной бумаги в регион. К тому же, цена на этот товар подросла.
Напомним, ранее уже сообщалось о нехватке бумаги в офисах Новосибирска. В магазинах на неё вырос спрос так, что производителям пришлось поднять цены.
Бумагу ещё несколько дней назад продавали в городе за 430 рублей за пачку. Сейчас цена колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей за упаковку в 500 листов.