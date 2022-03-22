atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Финансирование хоккейного клуба «Сибирь» сократили на 91 млн рублей в Новосибирске

22 марта 05:27
Фото: ХК Сибирь/Вконтакте
В нескольких спортивных клубов финансовая поддержка увеличилась.

Финансирование сразу нескольких спортивных клубов урезали в Новосибирской области. К примеру, вложения в хоккейную команду «Сибирь» сократили на 91 миллион рублей. Общая сумма поддержки клуба в текущем году составит 550 миллионов рублей. Процент финансирования сократился на 25%. Об этом свидетельствуют данные в законах региона о бюджете на 2021 и 2022 годы.

Помимо этого, урезали бюджет и футбольного клуба «Новосибирск». Еще в 2021 году спортивную команду финансировали на 251 миллион рублей, а уже в 2022 году – 250 млн рублей.

Однако нашлись хоккейные клубы, в которых финансовая поддержка наоборот увеличилась. К примеру, ледовая дружина «Сибсельмаша» получит на 19,71% больше, чем в прошлом году. Общая сумма поддержки составит 90 миллионов рублей.

Финансирование вырастет и у баскетбольного клуба «Новосибирск». Поддержка составит 102,8 миллиона рублей. На 22,7% больше получит другой баскетбольный клуб – «Динамо». Сумма поддержки достигнет 81 миллион рублей. У мини-футбольного клуба «Сибиряк» бюджетная поддержка увеличится на 7,44% - до 54 миллионов рублей.

Материалы по теме
Хоккейная команда «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев» в овертайме«Сибирь» – «Салават Юлаев» в плей-офф 10 марта: во сколько смотреть 5-й матч серииПрезидент Федерации рестораторов уверен в скором восстановлении рынка HoReCa в Сибири
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32