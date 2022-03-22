Гипермаркет товаров для дома Hoff открылся в Новосибирске вместо ИКЕА

Новый гипермаркет начали строить в 2021 году и закончили строительство в конце этого же года. На прилагаемой территории имеется открытая парковка, которая вмещает 200 парковочных мест. Торговая сеть имеет два этажа: на первом продают товары для дома, а на втором мебель. Однако площадь Hoff не такая огромная, как у международной компании.