Пенсионный фонд объяснил, какие единовременные выплаты в Новосибирской области выплачиваются семьям с детьми по линии ПФР. Напомним, что с 1 января 2022 года в компетенцию органов ПФР перешел целый ряд выплат, которые ранее обеспечивались органами социальной защиты населения. В их чисто входят ежемесячные и единовременные выплаты, в том числе и семьям с детьми.