Пенсионный фонд объяснил, какие единовременные выплаты в Новосибирской области выплачиваются семьям с детьми по линии ПФР. Напомним, что с 1 января 2022 года в компетенцию органов ПФР перешел целый ряд выплат, которые ранее обеспечивались органами социальной защиты населения. В их чисто входят ежемесячные и единовременные выплаты, в том числе и семьям с детьми.
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Чтобы оформить данные выплаты необходимо обратиться в ПФР или в МФЦ по месту жительства с необходимой документацией. Список документов можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда.