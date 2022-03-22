Нарушителями так же автоматически рискуют стать акционеры Meta в России. На решение этого вопроса им выделят месяц. Кроме того, запретят использовать иконки и логотипы приложений на майках, в интернете, на сайте и т.д. – иное это будет считаться распространением экстремистской символики. По части 1 статьи 20.3 КоАП – подобное является пропагандой ненависти и вражды, действия влекут штраф до 20 тысячи рублей, либо арест до 15 суток. Для юр.лиц – штраф до полумиллиона рублей.