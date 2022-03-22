atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полугодовалого чихуахуа спасли от облысения новосибирские ветеринары

22 марта 02:03
Фото: ВК/ ветклиника "Бэст"
После снижения иммунитета, на теле животного начали размножаться клещи.

Ветеринарам из Новосибирска удалось спасти маленького чихуахуа от облысения. Об этом рассказали в клинике «БЭСТ».

Медики вылечили полугодовалого щенка от ювенильного демодекоза. Из-за болезни у собаки образовалось большое лысое пятно. По словам ветеринаров, демодекоз появляется из-за атаки организма клещами «demodex» после снижения иммунитета.

«Эти микроскопические клещи начинают размножаться в волосяных луковицах и их придатках, что приводит к поражению кожи и потере шерсти», — уточнили ветеринары.

Эти клещи живут в волосяных луковицах или в сальных железах у животных. Стоит отметить, что наличие таких "паразитов" является нормой. Они попадают в кожу щенка с самого рождения от матери. Однако при снижении иммунитета клещи начинают размножаться. Вследствие чего волосы у собаки отмирают и появляются лысые пятна.

Материалы по теме
Новосибирские врачи прооперируют щенка с отрубленными лапамиНовосибирские ветеринары достали из щенка Бигля мужской носокВ пригороде Новосибирска беспомощному щенку проткнули глаза и выкинули на мороз
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32