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Пятилетняя девочка до крови порвала промежность на аттракционе в Новосибирске

22 марта 06:20
Фото: pixabay.com
Руководство развлекательного центра предложило сертификат на посещение аттракционов в качестве компенсации.

Пятилетняя девочка до крови порвала промежность на аттракционе в Новосибирске. Шокирующую новость написала мама маленькой пострадавшей на сайте отзывов «Фламп».

Инцидент произошел 18 марта в одном развлекательном центре по улице Дуси Ковальчук. По словам родительницы, ее пятилетняя дочь травмировала промежность, катаясь на аттракционах. Ребенок зацепилась за швы самой конструкции.

Девочку, истекающей кровью, срочно доставили в больницу на скорой медицинской помощи. По словам женщины, врач в больнице ей рассказала, что это не первый случай, когда детей привозят с травмами из этого торгового центра.

«Инцидент произошёл в начале «веселья», деньги за визит даже не предложили вернуть», - рассказала женщина.

Руководство связалась с матерью под опубликованным отзывом. Представители торгового центра объяснили, что девочка зацепилась за опорные элементы для подъема. В качестве компенсации они предложили сертификат на посещение их аттракционов.

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#Новости#Происшествия
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