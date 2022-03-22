Во время совещания в правительстве 21 марта о послаблении этой ограничительной меры заявил губернатор региона Андрей Травников. Он отметил, что маски не могут больше служить элементом нашей одежды.
Точного постановления о том, что означает «рекомендательный» пока нет. Однако по опыту соседних регионов можно предположить, что носить средства защиты разрешат сибирякам по желанию. При этом советовать беречься недавно переболевшим COVID-19.
Известно, что в некоторых регионах России маски на лице по-прежнему требуют в магазинах, в зданиях вокзала, в общественном транспорте, больницах. Ранее в Новосибирском метрополитене пояснили, что пока нет официального распоряжения – маски необходимы. В остальных общественных местах – парках, кинотеатрах – она без необходимости.
Отметим, ещё с 18 марта в Новосибирской области перестали требовать QR-коды при посещении кино и театров. Также в гостиницах, местах отдыха.
С 1 апреля ожидается ещё одно послабление для спортивных мероприятий. На трибуны начнут пускать без QR-код.