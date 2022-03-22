Масочный режим в Новосибирской области может стать рекомендательным, вместо обязательного с 21 марта 2022 года. Это значит, что ношение масок будет необязательным во многих местах региона. Куда можно попасть без средств индивидуальной защиты – разбираемся вместе с Atas.info.