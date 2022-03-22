С площади Калинина в Новосибирске уберут парковки в целях удобного дорожного движения

Также там установят стелу «Город трудовой доблести». Так, по словам вице-мэра Анны Терешковой, стелу для площади Калинина изготовят к 1 августа. К 30 сентября необходимо провести ее установку. А благоустройство вокруг должны выполнить до 1 ноября. Торжественное открытие стелы назначено на 3 ноября.