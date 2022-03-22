С площади Калинина в Новосибирске уберут парковки в целях удобного дорожного движения

Площадь Калинина в Новосибирске продолжают преобразовывать. Сегодня, 22 марта на аппаратном совещании мэр Анатолий Локоть поручил убрать парковочные места, в целях организации удобного дорожного движения. Благоустроят площадь Калинина уже летом. Судя по данным 2GIS, на площади находятся четыре парковки.
«Считаю правильным проработать вариант организации движения без парковочного пространства, которое серьезно затрудняет движение и портит облик площади Калинина. Поручаю в срок до середины апреля проработать варианты с ГИБДД. Парковочное пространство, которое там существует, надо убирать, оно мешает», — объяснил мэр Новосибирска.
Также там установят стелу «Город трудовой доблести». Так, по словам вице-мэра Анны Терешковой, стелу для площади Калинина изготовят к 1 августа. К 30 сентября необходимо провести ее установку. А благоустройство вокруг должны выполнить до 1 ноября. Торжественное открытие стелы назначено на 3 ноября.