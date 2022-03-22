Стала известна причина авиакатастрофы, где погибла совладелица новосибирского S7

Трагедия произошла 31 марта 2019 года рядом с городом Эгельсбах в Германии. Немецкие следователи назвали причину крушения самолета и подготовили полный отчет по трагедии на сайте Bundesstelle Für Fernmeldestatistik (BFU).
На борту частного самолета Epic LT летели три человека, включая пилота и жительницу Новосибирска Наталью Филеву. Женщина была совладелицей новосибирской компании S7. По версии следствия, крушение произошло из-за ошибки пилота. Самолет накренился влево на крыло, потом вошел в крутой пик и в результате врезался в землю.
Как отмечают специалисты, именно из-за крена трагедия стала неизбежной. В тот момент высота до земли была слишком небольшой, а пилот просто не успел выровнять курс. После того, как борт упал на землю, воздушное судно загорелось.
При этом следователи отмечают, что технических неполадок в самолете не было. Большую роль в трагедии сыграл человеческий фактор, а именно усталость и невнимательность пилота и его нестандартная посадка. Водитель не сразу увидел аэропорт и решил совершить маневр уже рядом с землей. Также в отчете сказано, что на аэродроме были двое свидетелей, которые подтвердили, что самолет совершал левый поворот, после чего упал.