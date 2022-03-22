Стала известна причина авиакатастрофы, где погибла совладелица новосибирского S7

При этом следователи отмечают, что технических неполадок в самолете не было. Большую роль в трагедии сыграл человеческий фактор, а именно усталость и невнимательность пилота и его нестандартная посадка. Водитель не сразу увидел аэропорт и решил совершить маневр уже рядом с землей. Также в отчете сказано, что на аэродроме были двое свидетелей, которые подтвердили, что самолет совершал левый поворот, после чего упал.