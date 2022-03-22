atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стала известна причина авиакатастрофы, где погибла совладелица новосибирского S7

22 марта 01:50
Фото: pixabay.com
По версии следствия, крушение произошло из-за ошибки пилота.

Трагедия произошла 31 марта 2019 года рядом с городом Эгельсбах в Германии. Немецкие следователи назвали причину крушения самолета и подготовили полный отчет по трагедии на сайте Bundesstelle Für Fernmeldestatistik (BFU).

На борту частного самолета Epic LT летели три человека, включая пилота и жительницу Новосибирска Наталью Филеву. Женщина была совладелицей новосибирской компании S7. По версии следствия, крушение произошло из-за ошибки пилота. Самолет накренился влево на крыло, потом вошел в крутой пик и в результате врезался в землю.

Как отмечают специалисты, именно из-за крена трагедия стала неизбежной. В тот момент высота до земли была слишком небольшой, а пилот просто не успел выровнять курс. После того, как борт упал на землю, воздушное судно загорелось.

При этом следователи отмечают, что технических неполадок в самолете не было. Большую роль в трагедии сыграл человеческий фактор, а именно усталость и невнимательность пилота и его нестандартная посадка. Водитель не сразу увидел аэропорт и решил совершить маневр уже рядом с землей. Также в отчете сказано, что на аэродроме были двое свидетелей, которые подтвердили, что самолет совершал левый поворот, после чего упал.

Материалы по теме
Два человека погибли в ДТП под Новосибирском из-за уснувшего водителя Три человека погибли в ДТП на Большевистской в НовосибирскеСгорела новосибирская птицефабрика: более 700 цыплят погибли в пожаре 19 марта
#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32