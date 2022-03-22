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Цены на мытье автомобилей взлетели в Новосибирске на 20%

22 марта 06:09
Фото: pixabay.com
По словам автомойщиков, сейчас начался сезон - стало все больше грязных машин.

Мойка автомобилей в Новосибирске подорожала на 20%. Об этом сообщили читатели Atas.info.

По словам новосибирцев, цены взлетели в среднем на 100-150 рублей. Если ранее автомобилист мог отдать за классическую мойку 300 рублей, то сейчас он заплатит 450 рублей. Чтобы помыть машину с дополнительными услугами, то за это придется отдать от 500-600 рублей.

Сами автомойщики объясняют подорожание услуг тем, что в Новосибирске повысились цены на моющие средства. Также сотрудники ответили на вопрос Atas.info о повышении цен так:

«Все дорожает, это логично. Специальные моющие средства подорожали, стоимость услуг тоже должна оцениваться. Тем более, сейчас сезон – самая грязь только начинается. Поэтому цены поднимаются ежегодно, особенно в период весны», - рассказал работник мойки Алексей.

Помимо этого, стоимость на мойках самообслуживания также поднялась. Тарифы выросли на химические средства и воду. Каждая услуга подорожала примерно на 10 рублей. Однако взлет цен заметет не во всем Новосибирске. Некоторые автомойки не стали поднимать стоимость на услуги.

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#Новости#Транспорт
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