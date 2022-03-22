Цены на мытье автомобилей взлетели в Новосибирске на 20%

Мойка автомобилей в Новосибирске подорожала на 20%. Об этом сообщили читатели Atas.info.
По словам новосибирцев, цены взлетели в среднем на 100-150 рублей. Если ранее автомобилист мог отдать за классическую мойку 300 рублей, то сейчас он заплатит 450 рублей. Чтобы помыть машину с дополнительными услугами, то за это придется отдать от 500-600 рублей.
Сами автомойщики объясняют подорожание услуг тем, что в Новосибирске повысились цены на моющие средства. Также сотрудники ответили на вопрос Atas.info о повышении цен так:
«Все дорожает, это логично. Специальные моющие средства подорожали, стоимость услуг тоже должна оцениваться. Тем более, сейчас сезон – самая грязь только начинается. Поэтому цены поднимаются ежегодно, особенно в период весны», - рассказал работник мойки Алексей.
Помимо этого, стоимость на мойках самообслуживания также поднялась. Тарифы выросли на химические средства и воду. Каждая услуга подорожала примерно на 10 рублей. Однако взлет цен заметет не во всем Новосибирске. Некоторые автомойки не стали поднимать стоимость на услуги.