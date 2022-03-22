В Новосибирске бывшего директора колледжа отправили в колонию строгого режима

Бывший директор новосибирского колледжа остался в колонии строго режима. Судебное заседание состоялось вчера, 21 марта в областном суде.
Михаил Гутенёв являлся директором Новосибирского промышленно-энергетического колледжа. По версии следствия, в апреле 2020 года руководитель заключил договор с организацией, которая должна была сделать ремонт в учебном заведении. Общая сумма контракта достигала 3-х миллионов рублей. Известно, что Гутенёв просил 10% от стоимости выполненных работ, иными словами – откат.
Так, представитель организации сначала заплатил директору 50 тысяч рублей, а потом обратился в ФСБ. Остаток суммы Гутенёв принял от правоохранителей. Мужчину арестовали в июне 2020. Позже, во время следствия стало ясно, что руководитель не раз забирал себе откаты от контрактов, которые заключали на капремонт колледжа.
21 марта Новосибирский областной суд оставил приговор Коченевского суда в силе. Михаила Гутенёва приговорили к 4-м годам заключения. Помимо этого, экс-директор не имеет право занимать должности в учебных заведениях еще четыре года. Подозреваемый пытался обжаловать решение суда, но ему это не удалось.