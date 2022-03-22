В Новосибирске бывшего директора колледжа отправили в колонию строгого режима

Так, представитель организации сначала заплатил директору 50 тысяч рублей, а потом обратился в ФСБ. Остаток суммы Гутенёв принял от правоохранителей. Мужчину арестовали в июне 2020. Позже, во время следствия стало ясно, что руководитель не раз забирал себе откаты от контрактов, которые заключали на капремонт колледжа.