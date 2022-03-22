atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Новосибирска предложили работу уволенным сотрудникам из-за санкций

22 марта 01:31
Фото: 2ГИС
На новосибирских предприятиях есть как временные вакансии, так и постоянные.

Уволенных из-за санкций сотрудников устроят на работу в Новосибирске. Об этом проинформировал губернатор региона Андрей Травников.

Работники, которые трудились в иностранных компаниях, могут устроиться на региональные предприятия. Из-за того, что многие зарубежные фирмы приостановили свою деятельность на территории России, многих сотрудников просто сократили.

Однако выход из ситуации предложили новосибирские власти. Местные предприятия готовы трудоустроить попавших под сокращения работников.

В данный момент ИКЕА ввела режим неполной занятости. Там трудятся 536 жителей Новосибирска. Компания Levi's сделала то же самое и оставила штат в 11 сотрудников. Теперь министерство труда по Новосибирской области готовит временные рабочие места для нуждающихся.

Как отметила глава минтруда Елена Бахарева, помимо временных вакансий есть и постоянные. Сокращенные сотрудники могут устроиться и на такую работу при желании.

Материалы по теме
Денис Буцаев рассказал о росте информированности россиян о работе РЭОРестораны сети McDonald’s продолжили свою работу 14 марта в Новосибирске В 2022 году стало меньше работы в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32