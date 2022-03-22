Во время спецоперации на Донбассе погиб 24-летний офицер из Новосибирской области

«Он всегда был активистом, лидером и душой компании. Гибель Ярослава – это огромная потеря для семьи, города и целой страны. Администрация Искитима, Совет депутатов города и искитимский военный комиссариат выражают искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким. Светлая память о Ярославе навсегда останется в наших сердцах», - выразили соболезнования администрация города на официальном сайте.