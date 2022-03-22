Жители Чистоозёрного заявили, что и до санкций бойкотировали международные выставки

Санкции от Apple сельских жителей тоже никак не затрагивает. У них есть кнопочные телефоны, которые отлично работают. Однако Чистоозёрцев расстроило, что исилькульцы не смогут летать на свои виллы в Монако или на Лазурный берег. Теперь придется довольствоваться малым и отдыхать на озере Чаны, после того, как выкопают картошку. В России существует немало мест, которые достойны посещения – Алтай, Казань, Байкал.