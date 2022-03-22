Жители Чистоозёрного заявили, что и до санкций бойкотировали международные выставки

Чистоозёрцы ответили на санкции, введённые в отношении России. Местные жители опубликовали сообщение в шуточной форме, в котором выразили свое отношение к санкциям. Их ответ гуляет по мессенжерам.
По словам представителей района, они благодарны, что зарубежные социальные сети закрывают. Теперь люди займутся «реально полезными делами». В Чистоозёрном районе никогда не было магазинов известных брендов как H&M и Zara. Новосибирцы пригласили к себе всех тех, кому негде одеться – в магазины «Кристалл», «НизкоЦен».
«Сожалеем, что закрылась IKEA. 80% населения нашего района только из новостей узнала, что есть такой магазин. У нас есть «Домовой», разные ИП и множество местных производителей», написали в сообщении.
Санкции от Apple сельских жителей тоже никак не затрагивает. У них есть кнопочные телефоны, которые отлично работают. Однако Чистоозёрцев расстроило, что исилькульцы не смогут летать на свои виллы в Монако или на Лазурный берег. Теперь придется довольствоваться малым и отдыхать на озере Чаны, после того, как выкопают картошку. В России существует немало мест, которые достойны посещения – Алтай, Казань, Байкал.
Запрещено и участвовать в международных выставках с кошками. Местные жители заявили, что они вместе с кошками и до этого бойкотировали такие мероприятия.
На новость о том, что туалетная бумага Zewa покидает Россию, жители Новосибирской области отреагировали спокойно, так как в их арсенале всегда есть отечественные "Набережные Челны".
Чистоозёрцы продолжили шутить о том, что в детстве всегда ели гудрон, а не жвачки и лечились только подорожником, при этом – никогда не болели. По поводу запрета ввоза элитного алкоголя, сельчане заявили, что отечественный самогон еще никогда никого не подводил.
Жители Чистоозерного района сделали вывод, что введение санкций повлияло лишь на формирование патриотизма. Уход продукции и товаров с рынка никак не отразился на сельских жителях. Всегда найдется то, чем можно заменить.