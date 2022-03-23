«Сейчас иностранцев нет в связи с последними событиями, но мы продолжаем работать и радовать наших гостей несмотря ни на что. Кончено, из-за нынешней ситуации мы, как и многие коллеги, скорректировали цены. Они зависят от стоимости продуктов питания, услуг ЖКХ. Цены подняли не в формате спекуляции, а только пропорционально тому, на что идут траты. Понимаем, что вмиг люди не будут больше зарабатывать, но ситуация внесла коррективы в жизнь всех россиян и сфер деятельности», - поделилась собеседница.