Эксперты: В России поставили заслон кибератакам

Они послали тысячи запросов на российские серверы и осуществляли точечные атаки, в частности, на сайты МИД России, МВД, «Роскосмоса», МЧС, Минэнерго и другие ведомства. Отмечается, что попытки взлома были даже у сельхозпроизводителей и Читинской епархии. Атакам подверглись также дочерние предприятия «Роснефти» в Германии, собственники «Избердеевского элеватора» в Тамбовской области, и те, кто планировал размещать у себя украинских беженцев - компания «Раненбургъ».