Медведь Кай из Новосибирского зоопарка задорно играет с ледышкой: видео

Белый медведь Кай позабавил зрителей игрой с ледышкой в вольере Новосибирского зоопарка. Видео опубликовали посетители в социальной сети «Вконтакте».
Под песню «Я сегодня непоседа, я ракета, я торпеда» медведь поиграл с ледышкой, чем развеселил пользователей Сети. Он буквально жонглировал глыбой.
«На умнейшие животные любимицы посетителей зоопарка пусть и дальше продолжают радовать нас»
«Циркач»
«Красавец!!!», - оставляют отзывы новосибирцы под видео в соцсети.
Напомним, ранее Новосибирский зоопарк выложил фото со спящим львом в клетке. Снимок разлетелся по сибирским пабликам.