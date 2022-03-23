«Мы с этим справимся, для этого и существуют прямые продажники. Буду заказывать товары как для себя, так и для клиентов. При этом проблем с поставкой товаров нет. Однако цены на косметику уже выросли на 30%», - рассказала менеджер Oriflame Евгения из Новосибирска.