Филиал Oriflame (Орифлейм) в России продолжит прямые и онлайн-продажи шведской косметики после приостановки инвестиций. Об этом Atas.info сообщили в компании.
«Информация о прекращении деятельности фейковая. Партнёры смогут и дальше заказывать продукцию и её реализовывать», - заключили в российском офисе Oriflame.
Однако сотрудники компании добавили, что не все клиенты сейчас могут покупать косметику через онлайн-магазин. Речь о незарегистрированных пользователях.
«Мы с этим справимся, для этого и существуют прямые продажники. Буду заказывать товары как для себя, так и для клиентов. При этом проблем с поставкой товаров нет. Однако цены на косметику уже выросли на 30%», - рассказала менеджер Oriflame Евгения из Новосибирска.
Напомним, 22 марта 2022 года шведская компания Oriflame объявила о прекращении инвестиции и тренингов в России. Сообщалось, что покупателям ограничили продажи в онлайн-магазине.
Ранее с российского рынка ушли зарубежные бренды одежды - Adidas, Puma, Crocs, Hugo Boss, H&M, Zara, Massimo Dutti, Bershka Oysho, Pull&Bear и Stradivarius. Мы рассказывали, как выглядели торговые центры Новосибирска без популярных магазинов на следующий день.