Кроме того, в некоторых случаях пособие на три месяца предоставляют людям, которые впервые ищут работу, либо проработали меньше 26 недель, а также предпенсионерам (до выхода на пенсию менее 5 лет). Выплату последние получают ровно год, однако с учётом стажа срок могут увеличивать.