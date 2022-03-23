В Новосибирске заведением общественного питания разрешили не соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Травников 22 марта 2022 года.
Подобное смягчение одной из коронавирусных мер предложили специалисты регионального Роспотребнадзора. Теперь ограничений по количеству посетителей не будет на фуд-кортах, в ресторанах и кафе, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
Известно, что наполняемость залов кинотеатров и театров, а также спортивных трибун остаётся неизменной – 70%. Однако с 1 апреля 2022 года, если число зрителей превысит, их будут пускать по QR-кодам. При этом для всех остальных горожан коды отменяются в этот день.